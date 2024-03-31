Власти Светлогорска разрешили рубку ухода застройщику земли около виллы «Зор»

Все новости по теме: Недвижимость

Администрация Светлогорска разрешила компании «Специализированный застройщик „Балтия“» провести рубку ухода на земельном участке площадью 8,3 тыс. кв. метров, расположенному в Заречном проезде в охранной зоне объекта культурного наследия «Вилла „Зор“». Порубочный билет опубликован на сайте администрации округа.

Компания-застройщик представила властям официальное лесопатологическое заключение, в котором говорится, что «на участке присутствуют завалы бытового и строительного мусора», «древесно-кустарниковая растительность произрастает на местности неравномерно, в основном образуя густо заросшие отдельные участки». Власти разрешили «СЗ «Балтия» рубку ухода, чтобы «улучшить условия произрастания зеленых насаждений, снизить пожарную опасность, улучшить эстетичность ландшафта».

Как отмечается в кадастровой выписке, участок находится в охранной зоне объекта культурного наследия «Вилла „Зор“», в связи с чем на строительство на этой территории наложены определенные ограничения. Из выписки следует, что участок с кадастровым номером 39:17:010009:797 находится в собственности Корпорации развития Калининградской области, с февраля 2023 года он сдан в аренду «СЗ „Балтия“».

Ранее на этой территории располагалась база «Балтберегозащиты». Осенью 2023 года глава областной Корпорации развития Андрей Толмачев сообщил, что ее территорию планируется застроить жилыми домами. 

В декабре 2023 года на заседании областного градсовета был согласован проект строительства пятиэтажного жилого комплекса на 146 квартир, который должен расположиться в Заречном проезде.

Отметим, ранее правительство области выдало «СЗ „Балтия“» разрешение на строительство трехэтажного здания в районе Школьного пруда на ул. Красной в Калининграде. В 2022 году власти передали имущественный комплекс на этом участке Корпорации развития Калининградской области «под создание административно-делового офисного здания для размещения подведомственных правительству учреждений».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter