Власти Светлогорска разрешили рубку ухода застройщику земли около виллы «Зор»

Администрация Светлогорска разрешила компании «Специализированный застройщик „Балтия“» провести рубку ухода на земельном участке площадью 8,3 тыс. кв. метров, расположенному в Заречном проезде в охранной зоне объекта культурного наследия «Вилла „Зор“». Порубочный билет опубликован на сайте администрации округа.



Компания-застройщик представила властям официальное лесопатологическое заключение, в котором говорится, что «на участке присутствуют завалы бытового и строительного мусора», «древесно-кустарниковая растительность произрастает на местности неравномерно, в основном образуя густо заросшие отдельные участки». Власти разрешили «СЗ «Балтия» рубку ухода, чтобы «улучшить условия произрастания зеленых насаждений, снизить пожарную опасность, улучшить эстетичность ландшафта».

Как отмечается в кадастровой выписке, участок находится в охранной зоне объекта культурного наследия «Вилла „Зор“», в связи с чем на строительство на этой территории наложены определенные ограничения. Из выписки следует, что участок с кадастровым номером 39:17:010009:797 находится в собственности Корпорации развития Калининградской области, с февраля 2023 года он сдан в аренду «СЗ „Балтия“».

Ранее на этой территории располагалась база «Балтберегозащиты». Осенью 2023 года глава областной Корпорации развития Андрей Толмачев сообщил, что ее территорию планируется застроить жилыми домами.

В декабре 2023 года на заседании областного градсовета был согласован проект строительства пятиэтажного жилого комплекса на 146 квартир, который должен расположиться в Заречном проезде.

Отметим, ранее правительство области выдало «СЗ „Балтия“» разрешение на строительство трехэтажного здания в районе Школьного пруда на ул. Красной в Калининграде. В 2022 году власти передали имущественный комплекс на этом участке Корпорации развития Калининградской области «под создание административно-делового офисного здания для размещения подведомственных правительству учреждений».