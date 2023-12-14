Урожайность зерновых культур достигла в Калининградской области рекордных показателей

Урожайность зерновых и зернобобовых культур с одного гектара в 2023 году достигла в Калининградской области максимальных значений, превысив рекордный результат на 2,3 центнера. Данные приводит Калининградстат.



При этом посевные площади и валовой сбор зерновых и зернобобовых снизились по сравнению с предыдущим годом. Было засеяно 133 тыс. гектаров — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.

По оперативным данным, в 2023 году в области собрано 625,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Урожай пшеницы (озимой и яровой) составил 455,6 тыс. тонн. В 2023 году урожайность зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях находилась на наиболее высоком уровне за все годы существования Калининградской области.