В Зеленоградске хотят обустроить причал для морских прогулок

Рядом с пирсом в Зеленоградске планируют обустроить причал для морских прогулок, сообщает местная газета «Волна».

«Прорабатывается вопрос возможности организации инфраструктуры для морских прогулок вдоль побережья. Подготавливаются проекты установки причальной стенки к пирсу. Возможно, уже в следующем году у предпринимателей появится возможность предлагать такие услуги отдыхающим в Зеленоградске», — отмечается в публикации.

Весной 2023 года в Зеленоградске представили концепцию благоустройства променада и центральной части города — Аллеи дружбы и Санаторского парка. На пирсе предложили заменить покрытие и сделать смотровые окна. «Как вариант, на это стекло может быть спроецирован аквариум, а может быть эффект того, что оно разбивается. Дабы добавить экстрима туристам и жителям», — пояснял главный архитектор Зеленоградска Денис Крыщенко.

В рамках концепции также хотели построить отдельный пирс для швартовки гидросамолета. «Планируем рассмотреть возможность некого пирса для того, чтобы [самолет] мог катать туристов и уже приводняться непосредственно к пирсу», — пояснил Крыщенко.