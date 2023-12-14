Историко-художественный музей планируют оборудовать архитектурной подсветкой за 36 млн рублей

Историко-художественный музей заказывает устройство подсветки фасада. Начальная цена работ — 36 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Начало работ запланировано на январь 2024 года. Для подсветки должны быть использованы современные энергоэффективные светодиодные прожекторы наружного освещения. Разместить их планируют на фасаде здания и в грунте. Проектом предусмотрены различные сценарии и настройки освещения. Управление подсветкой будет осуществляться в автоматическом режиме. Проектная документация, разработанная компанией «СК «КПК», была рассмотрена и согласована Службой государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

Заявки на участие в торгах принимаются до 21 декабря. Итоги аукциона подведут 25 декабря. Подрядчик должен будет завершить работы к концу апреля 2024 года.

Также в здании запланирован ремонт третьего этажа стоимостью около 100 млн рублей. Его хотят завершить до конца мая 2024 года. Ранее на фасад музея вернули четыре поющие маски, воссозданные по оригинальным историческим фотографиям довоенного периода. Скульптуры символизируют различные направления изящных искусств — комедию, трагедию, поэзию и музыку. Здание, в котором сегодня расположен музей, было построено в 1912 году. Спроектировал его берлинский архитектор Рихард Зеел.