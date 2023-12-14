Историко-художественный музей планируют оборудовать архитектурной подсветкой за 36 млн рублей

Историко-художественный музей планируют оборудовать архитектурной подсветкой за 36 млн рублей
Иллюстрация из проектной документации
Все новости по теме: Городской облик

Историко-художественный музей заказывает устройство подсветки фасада. Начальная цена работ — 36 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начало работ запланировано на январь 2024 года. Для подсветки должны быть использованы современные энергоэффективные светодиодные прожекторы наружного освещения. Разместить их планируют на фасаде здания и в грунте. Проектом предусмотрены различные сценарии и настройки освещения. Управление подсветкой будет осуществляться в автоматическом режиме. Проектная документация, разработанная компанией «СК «КПК», была рассмотрена и согласована Службой государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

Заявки на участие в торгах принимаются до 21 декабря. Итоги аукциона подведут 25 декабря. Подрядчик должен будет завершить работы к концу апреля 2024 года.

Также в здании запланирован ремонт третьего этажа стоимостью около 100 млн рублей. Его хотят завершить до конца мая 2024 года. Ранее на фасад музея вернули четыре поющие маски, воссозданные по оригинальным историческим фотографиям довоенного периода. Скульптуры символизируют различные направления изящных искусств — комедию, трагедию, поэзию и музыку. Здание, в котором сегодня расположен музей, было построено в 1912 году. Спроектировал его берлинский архитектор Рихард Зеел.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter