На фасад бывшего Штадтхалле вернулись «исторические» фонари (фото)

На фасад бывшего Штадтхалле вернулись «исторические» фонари (фото)
Фото: пресс-служба Историко-художественного музея
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В Калининграде на фасаде Историко-художественного музея (ранее здание носило название Штадтхалле — городской зал) закончился монтаж фонарей, выполненных по довоенным фотографиям. Каждый фонарь, как отмечают в музее, весит более 60 кг.

По словам заместителя директора музея Анатолия Валуева, уличные фонари, вместе с ранее установленными масками, «приближают облик фасада музея к историческому». «Это особенно ценно, так как здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения», — пояснил Валуев.

В пресс-службе музея «Новому Калининграду» сообщили, что работы по созданию и монтажу фонарей проводились в рамках контракта по устройству подсветки фасада.

Фото: пресс-служба Историко-художественного музея

Изначально общая стоимость работ по организации подсветки оценивалась в 36 млн рублей. Подрядчиком в конце декабря 2023 года стала строительная компания «Стандарт», снизившая первоначальную цену до 29,8 млн рублей.

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