Путин: дефицит вакцины против кори связан с нехваткой куриных яиц

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Нехватка комплексной вакцины с компонентами в кори в стране связана с дефицитом куриных яиц. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в четверг, 14 декабря.

«Это связано, как ни странно, с яйцом: сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо, поэтому нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества, просто своевременно это не было сделано», — сообщил президент.

Путин объяснил, что рост заболеваемости корью связан с низким уровнем вакцинации в ряде стран: «В тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты и из Украины. Потому что из Украины к нам тоже переехали миллионы человек, но на Украине иммунизация находится на очень низком уровне».

Напомним, дефицит вакцины с компонентами кори коснулся, в том числе, и Калининградскую область. Сроки поставки комплексной вакцины с компонентами кори в регион уже неоднократно переносили: в сентябре руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила, что можно ожидать поставок первой партии вакцины в конце октября, в указанное ей время препарат в регион не поступил и тогда в минздраве назвали новые сроки — конец ноября. Позже в региональном министерстве говорили, что препарат должен поступить в Калининградскую область в первых числах декабря. Закупкой, приобретением и распределением препарата между регионами занимается федеральное Министерство здравоохранения.

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