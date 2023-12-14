«Ребенок — это дар божий»: Путин предложил решать проблему абортов через традиционные ценности

«Ребенок — это дар божий»: Путин предложил решать проблему абортов через традиционные ценности
Владимир Путин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Владимир Путин высказался по проблеме абортов в России. В ходе прямой линии президент заявил, что запрета абортов в стране нет, но решать этот вопрос нужно через традиционные ценности.

«Почему говорят о какой-то вакханалии запретов? Их же нет, — заявил он. — Что касается всяких запретов, то в этой связи я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело: к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и жертв от этих отравлений. В этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно».

Путин добавил, что ему известна позиция церкви по этому вопросу.

«Другой позиции у церкви и быть не может, потому что она борется за жизнь каждого человека, и у нее есть свое отношение к вопросам абортов, — добавил он. — Государство заинтересовано в том, чтобы демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали решение после того, как они узнают о своей беременности, в пользу сохранения жизни ребенка. Но повторяю, что права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться».

Решение проблемы абортов, по словам Путина, лежит в том числе «в обращении к нашим традиционным ценностям, одной из которых является большая семья».

«Воспитание в том смысле, что ребенок это дар божий, всех, и женщин, и мужчин, — продолжил свою мысль Путин. — Это, конечно, лежит в сфере материального благосостояния. Но, кроме этого, нужно обратить внимание на женские консультации. Там нужно приводить все в порядок, там есть, над чем работать. Надо думать о том, как приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник».

Также, по словам президента, нужно «дальше работать по теме поддержки семей с детьми».

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