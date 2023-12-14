Второй обвиняемый в покушении на экс-депутата калининградской облдумы Рудникова получил срок

Суд вынес приговор по делу о нападении на депутата калининградской областной Думы и издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова в марте 2016 года. Второй обвиняемый в покушении экс-полицейский Михаил Васюк получил 9 лет колонии строгого режима, пишет «Руград».

По данным следствия, в 2016 году Васюк подошел со спины к Рудникову, выходившему из кафе в Калининграде, обхватил потерпевшего руками и нанес ему пять ударов ножом. По факту нападения на Рудникова было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, позже переквалифицированное на статью о покушении на убийство.

Напомним, еще одного из нападавших — Алексея Каширина — задержали в Санкт-Петербурге, известно, что ранее он работал в полиции. Он был приговорен к полутора годам колонии-поселения, однако позже приговор был отменен апелляционной инстанцией, в итоге Каширину дали 9 лет лишения свободы.