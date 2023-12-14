СК начал проверку из-за обрушения дома в Советске, который не признают аварийным

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Глава регионального управления СК Дмитрий Бочоров пручил провести проверку по факту частичного обрушения жилого дома, который власти отказываются признать аварийным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, 13 декабря в соцсетях появилась информация о том, что в многоквартирном доме по улице Александра Невского в Советске произошло частичное обрушение кирпичной кладки подкровельного карниза, а также фрагмента стены. Была организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), производство которой поручено Советскому межрайонному следственному отделу.

Кроме того, в четверг, 14 декабря, Дмитрий Бочаров пообщался с двумя жительницами разрушающегося дома. Женщины сообщили, что их дом находится в аварийном состоянии с начала двухтысячных годов, в 2007 году составлялся акт об аварийности дома. В настоящее время у дома обвалился очередной кусок стены над окном мансардного этажа. В доме имеются трещины на стенах, крыша протекает, несущие балки прогнили, однако до настоящего времени никаких мер ни по капитальному ремонту дома, ни по признанию его аварийным и подлежащим сносу с последующим расселением жильцов со стороны администрации города не предпринимается. Управляющая кампания также не принимает мер по текущему ремонту дома и не поддерживает его в пригодном для жизни состоянии.

По итогам встречи Бочаров распорядился для проверки деятельности управляющей компании и администрации города по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома установить все причины и условия, способствовавшие случившемуся. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.


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