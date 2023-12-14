Калининградская область собирается запустить первую в регионе мусоросжигательную установку

Калининградская область собирается запустить первую в регионе мусоросжигательную установку
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области появится первая в регионе мусоросжигательная установка. Об этом «Новому Калининграду» рассказал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин. По его словам, разместить его собираются рядом с поселком Барсуковка Неманского района, недалеко от мусорного полигона.

Министр уточнил, что максимальная производительность объекта — 8 тонн в час.

«Приобретенная модель отвечает последним экологическим и санитарным нормам, — добавил Ступин. — На территории России подобные установки имеют многолетний положительный опыт применения. Уже не первый год они эксплуатируются предприятиями в Краснодарском крае, Москве, Рязани и Череповце».

Аукцион на лизинг установки был опубликован в среду, 13 декабря, на портале Госзакупок. Стоимость инсинератора оценивается в 46,7 млн рублей. Согласно документам, единому оператору должны поставить ТДУ «Фактор-500», произведенную брянской компанией «Композит».

«Установка уже готовится к отгрузке, производятся заключительные мероприятия по необходимому техническому обслуживанию перед отправкой, — добавил Олег Ступин. — Транспортная компания обещает доставить ее сборные части не позднее 27 декабря».

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