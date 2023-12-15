Синоптики прогнозируют резкое потепление в выходные

В выходные в регион придет резкое потепление. Об этом сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».



Как утверждают специалисты, в конце недели серия атлантических циклонов пройдет через север Европы, окончательно вытеснив арктический холод на восток.

В пятницу сохранится прохладная погода — от 0 до −1 в Калининграде, в прибрежных муниципалитетах будет немного теплее — до +2, в остальных городах региона ожидают от −2 до −4. На протяжении всего дня будет пасмурно, возможен туман.

В субботу начнется потепление: ночью в Калининграде и области будет до +4, на побережье — до +6. Днем в областном центре воздух прогреется до +5. Синоптики полагают, что день будет преимущественно пасмурным, вероятны осадки.

В воскресенье также ожидают потепление: температура воздуха в регионе прогреется до +8. Синоптики сообщают, что в этот день произойдет резкое усиление западного ветра, в Калининграде и области до 14-16 м/с, на побережье — до 16-18 м/с.