Режиссера Ивана Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков об армии РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно приговору, Вырыпаеву также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Срок наказания режиссеру будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в страну.

«Следствием Вырыпаеву было заочно предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также ненависти в отношении социальной группы (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)», — говорится в публикации.

По данным СМИ, речь идет о публикациях Ивана Вырыпаева в социальных сетях и высказываниях в интервью, отмечает «Интерфакс».

Уголовное дело против Ивана Вырыпаева возбудили весной 2023 года. МВД объявило его в федеральный розыск.

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