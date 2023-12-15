Таможня: из Калининградской области пытались незаконно вывезти череп вымершего носорога

Таможня: из Калининградской области пытались незаконно вывезти череп вымершего носорога
Фото пресс-службы областной таможни
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Из Калининградской области пытались незаконно вывезти череп вымершего шерстистого носорога. Предмет, который является культурной ценностью, был отправлен посылкой из Якутии в США. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

По данным ведомства, череп носорога принадлежал гражданину РФ. Во время контроля посылки инспекторы обнаружили, что культурная ценность перемещается без разрешительных документов. Предмет изъяли и направили на экспертизу, после чего было возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Эксперт оценил стоимость черепа в 125 тысяч рублей. Масса предмета составила 12,97 кг, длина — более 80 см. «В октябре 2023 года суд признал имущество бесхозяйным, и культурная ценность обращена в собственность государства», — сообщили в областной таможне. В ведомстве добавили, что в четверг, 14 декабря, передали культурную ценность в Минкульт РФ.

«Шерстистый носорог был распространен в Евразии, окончательно исчезнув 8-14 тысяч лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения. Этот носорог был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны», — отметили в таможне.

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