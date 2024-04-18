Изъятый таможенниками череп носорога передали Музею Мирового океана (фото)

Изъятый таможенниками череп носорога передали Музею Мирового океана (фото) Изъятый таможенниками череп носорога передали Музею Мирового океана (фото)

Изъятый на таможне череп шерстистого носорога пополнил коллекцию Музея Мирового океана. В ближайшее время артефакт можно будет увидеть в главном корпусе, а затем он будет представлен в экспозициях «Планеты Океан», сообщается в телеграм-канале музея.

«Череп шерстистого носорога калининградские таможенники не выпустили из России в декабре прошлого года. Артефакт обнаружили в посылке, которая шла из Якутии в США через Калининград и была отправлена гражданином России. Разрешительных документов предмет не имел. Экспертиза установила, что он является культурной ценностью. Суд обратил находку в собственность государства. По решению Минкультуры России предмет передан Музей Мирового океана», — говорится в публикации.

По словам музейщиков, предмет находится в очень хорошем состоянии. Шерстистый (волосатый) носорог — вымершее млекопитающее семейства носороговых отряда непарнокопытные. Он был распространен в Евразии, исчез окончательно 8-14 тыс. лет назад. Животное обладало покровом из густой и длинной шерсти, покрывавшей его тело и отличавшей от современных носорогов, отметили в музее. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения. Крупное животное, не уступавшее по размерам современным представителям семейства, относилось к так называемой мамонтовой фауне. Изображения шерстистого носорога нередко встречаются среди наскальных рисунков, оставленных первобытными охотничьими племенами Европы и Азии. Находки костей этих млекопитающих известны также и территории Калининградской области", — пояснили специалисты.

Ранее эксперты оценили стоимость черепа шерстистого носорога в 125 тысяч рублей. Масса предмета составила 12,97 кг, длина — более 80 см.

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

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