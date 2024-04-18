Изъятый таможенниками череп носорога передали Музею Мирового океана (фото)

Изъятый на таможне череп шерстистого носорога пополнил коллекцию Музея Мирового океана. В ближайшее время артефакт можно будет увидеть в главном корпусе, а затем он будет представлен в экспозициях «Планеты Океан», сообщается в телеграм-канале музея.

«Череп шерстистого носорога калининградские таможенники не выпустили из России в декабре прошлого года. Артефакт обнаружили в посылке, которая шла из Якутии в США через Калининград и была отправлена гражданином России. Разрешительных документов предмет не имел. Экспертиза установила, что он является культурной ценностью. Суд обратил находку в собственность государства. По решению Минкультуры России предмет передан Музей Мирового океана», — говорится в публикации.

По словам музейщиков, предмет находится в очень хорошем состоянии. Шерстистый (волосатый) носорог — вымершее млекопитающее семейства носороговых отряда непарнокопытные. Он был распространен в Евразии, исчез окончательно 8-14 тыс. лет назад. Животное обладало покровом из густой и длинной шерсти, покрывавшей его тело и отличавшей от современных носорогов, отметили в музее. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения. Крупное животное, не уступавшее по размерам современным представителям семейства, относилось к так называемой мамонтовой фауне. Изображения шерстистого носорога нередко встречаются среди наскальных рисунков, оставленных первобытными охотничьими племенами Европы и Азии. Находки костей этих млекопитающих известны также и территории Калининградской области", — пояснили специалисты.

Ранее эксперты оценили стоимость черепа шерстистого носорога в 125 тысяч рублей. Масса предмета составила 12,97 кг, длина — более 80 см.

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана