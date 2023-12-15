В Калининграде планируют использовать первый мусоровоз на газовом топливе (фото)

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Фото: Telegram-канал минприроды Калининградской области

Калининградская компания «Стрела», занимающаяся вывозом отходов, приобрела экологически безопасный мусоровоз. Грузоподъёмность машины — до десяти тонн. Об этом сообщили в региональном минприроды.

«Мусороуборочная машина будет использоваться для перевозки твёрдых коммунальных отходов в Московском районе города. Мусоровоз уже погружён на паром и направляется к дому из порта Усть-Луги. Планируется, что до конца этого месяца мусоровоз выйдет на линию», — сообщили в министерстве.

Сообщается также, что Калининградская область стала одним из первых регионов России, где будет работать подобная техника. Объём вредных выбросов двигателя при работе на метане, как и задымлённость, сокращается в два — три раза.

По данным Калининградстата, с 2014 по 2022 год доля грузовых автомобилей, работающих на газовом моторном топливе, выросла в регионе с 0,6% до 2,2%.

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