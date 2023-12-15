Горвласти планируют потратить 16,5 млн рублей на ремонт и содержание фонтанов в 2024 году

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Администрация Калининграда ищет подрядчика для заключения контракта на содержание и текущий ремонт городских фонтанов в 2024 году. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

От потенциального подрядчика требуется на протяжении всего года ухаживать за городскими фонтанами: проводить своевременный техосмотр оборудования, заниматься чисткой и ремонтом, контролировать работу таймеров, которые автоматически включают и выключают подачу воды, обеспечить подсветку, подготовить фонтаны к началу сезона в весенне-летний период и провести консервацию объектов осенью. Всего в введении подрядчика будет 18 фонтанов во всех районах города.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,5 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 9 января следующего года, электронный аукцион планируют провести 12 января.


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