Прокуратура уличила Росздравнадзор области в вынесении неправомерных предостережений

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Прокуратура Калининградской области выявила нарушения в деятельности Территориального органа Росздравнадзора. Ведомство уличили в вынесении неправомерных предостережений, пишет пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что в 2023 году органами Росздравнадзора при проведении профилактических мероприятий в рамках контроля качества и безопасности медицинской деятельности неправомерно объявлено более 30 предостережений подконтрольным лицам. В связи с этим первый заместитель прокурора области внес представление руководителю Территориального органа Росздравнадзора по Калининградской области с требованием организовать деятельность в соответствии с законом, а также рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц», — отмечается в сообщении.

Устранение нарушений находится на контроле областной прокуратуры.

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