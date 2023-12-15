Жителей региона предупреждают о приостановке телевещания

В Калининградской области в течение двух дней возможны перерывы в телевещании. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



На передающем оборудовании будут проводить профилактические работы. В понедельник, 18 декабря, они запланированы в поселке Веселовка Черняховского округа. В связи с этим в восточной части области с 12:00 до 16:00 возможны перерывы эфирного телевещания каналов второго мультиплекса.

В Калининграде перебои в телетрансляции возможны во вторник, 19 декабря. В связи с профилактическими работами будет приостановлено вещание каналов первого и второго мультиплексов.