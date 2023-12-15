Власти Калининграда обещают в 2024-м возродить розарий на ул. Кутузова

В 2024 году в Калининграде планируется возродить розарий на улице Кутузова. Об этом в своем телеграм-канале сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

«А помните прекрасный розарий на улице Кутузова? В следующем году мы его возродим. В общей сложности выделяем более 45 млн рублей на содержание в следующем году 56 городских клумб, на этой неделе определили подрядчиков. В числе прочих работ нужно высадить 3680 кустов роз вдоль ул. Кутузова», — сообщила Елена Дятлова.

Также она добавила, что в планах озеленителей заменить 22 рододендрона на пл. Победы. «Старые изрослись, им явно тесно в существующих контейнерах, поэтому их пересадят в другие городские скверы», — пояснила сити-менеджер.