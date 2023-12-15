Власти: при подаче заявок на газовые договоры онлайн могут быть технические сбои

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В областном Минконтроле заявили, что при подаче заявок на новые газовые договоры онлайн могут возникать «технические сбои» в работе сайта «Калининградгазификации». Об этом говорится в комментарии, опубликованном ведомством на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 15 декабря.

Один из подписчиков пожаловался, что при попытке зайти в личный кабинет сайт идентифицирует его как бота. «Понимаем вашу обеспокоенность. Действительно, из-за большого количества заявок могут быть технические сбои в работе сайта „Калининградгазификации“. Но есть и другие способы подачи документов. Самый простой способ подать заявку — отправить документы по электронной почте: to@gaz39.ru», — ответили в Минконтроле.

В министерстве также сообщили, что перенести сроки заключения договоров на обслуживание газового оборудования «пока не представляется возможным». В ведомстве напомнили, что они установлены федеральным законодательством.

Договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования жители региона должны заключить до конца года. Помимо онлайн-способов это можно сделать в центре обслуживания клиентов «Калининградгазификации» (ул. Сибирякова, 17), в районных эксплуатационных участках и в любом МФЦ области. В «Калининградгазификации» заявили, что в домах, где есть собственники, не заключившие новые договоры, будут отключать газ. 

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