Издательство АСТ приостановило продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*

Издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*. Информацию об этом опубликовали на сайте организации.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — объяснил генеральный директор АСТ Павел Гришков.

Несколько дней назад на Youtube-канале российских пранкеров вышли видео, в котором приводились аудиозаписи телефонных разговоров с Борисом Акуниным и Дмитрием Быковом* от лица Андрея Ермака (главы офиса президента Владимира Зеленского) и бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. Оба писателя заявили, что не отказались бы оказать финансовую помощь ВСУ.

Отметим, произведения писателей пропали и с сайта электронных книг «Литрес».


* признан в России иностранным агентом

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