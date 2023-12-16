Власти обещают до конца года расчистить русло реки под Славском, защитив людей от паводков

В Салвском округе завершаются работы по расчистке первого участка русла реки Промысловой. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области, пишет пресс-служба регионального правительства.

«В рамках первого участка от устья реки до автомоста в посёлке Причалы подрядной организацией всего будет расчищено 1,32 километров русла и изъято порядка 109,68 тыс. м3 донных отложений. Работы будут завершены до конца этого месяца. В начале года слой из донных отложений на указанном участке достигал более двух метров. Сейчас ширина устья реки в ее первоначальные границы. В 2024 году приступят ко второму этапу и расчистят следующие 5 км. Объём донных отложений составляет 123,5 тыс. м3», — уточнили власти.

Реабилитация реки Промысловой улучшит качество окружающей среды для жителей близлежащих поселков Славского округа, защитит население от паводков и увеличат сельскохозяйственную роль водоёма, уверены в министерстве природных ресурсов. Помимо этого, расчистка позволит запустить из посёлка Рыбачьего на Куршской косе водный маршрут до посёлка Причалы. До настоящего времени это было невозможным, так как устье реки в этих местах было сильно заилено, а глубина на некоторых участках составляла всего один метр.