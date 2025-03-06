В Славском округе завершили расчистку реки Промысловой

В Славском округе завершили расчистку реки Промысловой
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Славском округе завершили расчистку реки Промысловой. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, был «реабилитирован второй участок русла, от автомобильного моста в посёлке Причалы до места впадения реки Рогожинка».

За полтора года подрядчиком «Каттегат» было извлечено около 123 тыс. кубических метров донных отложений и водной растительности на участке протяжённостью более 5 километров. В результате средняя ширина русла реки достигла 47 метров, глубина — 3,5 метра.

«Проведённые в рамках реализации мер по охране водного объекта работы позволят улучшить гидрологическую обстановку на польдерных землях, обеспечить беспрепятственный выход рыболовецких судов в Куршский залив, а также улучшить экологическую обстановку для 105 жителей близлежащих посёлков Славского округа», — рассказала пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года слой из донных отложений на первом участке русла реки достигал более двух метров. Работы по расчистке этого участка обещали завершить до конца декабря 2023-го.

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