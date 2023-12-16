В сквере в центре Калининграда начали высаживать клены (фото)

В центре Калининграда в сквере у монумента «Мать-Россия» в субботу, 16 декабря, подрядчик начал высаживать крупномерные саженцы клёна. Об этом сообщает телеграмм-канал гордаминистрации.

«Предвосхищая возможные критические рецензии подписчиков поясняем, что высаживать в декабре, да и в принципе зимой, допустимо при температуре воздуха до минус 15 градусов. При соблюдении ряда дополнительных требований, разумеется, как к самим саженцам, так и к грунту. <...>Единственное, с учётом характерных для наших краёв ветров, для подстраховки подвязки мы выполним сразу и мощнее, весной, если потребуется, переподвяжем», — уточнили в мэрии.