Алиханов рассказал о перспективах круизного сообщения между Калининградом и Петербургом

Алиханов рассказал о перспективах круизного сообщения между Калининградом и Петербургом
Фото: commons.wikimedia.org / CC BY-SA 3.0
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Губернатор Калининградской области заявил, что круизные пассажирские суда нецелесообразно использовать в качестве транспорта между Калининградом и большой Россией. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте», общаясь с подписчиком, предложившим запустить морское пассажирское сообщение с Петербургом. Глава региона пояснил, что круизы не выгодны как пассажирам, так и компаниям.

«Минимальная цена билета на круизном лайнере на одного человека — около 15 тысяч рублей, — заявил губернатор. — Как транспорт круизные корабли нецелесообразны, не будет спроса».

После того, как комментаторы привели несколько примеров рабочих схем такого сообщения из других стран, Антон Алиханов отреагировал вопросом: «Как я должен оценивать экономическую эффективность чего-то что работало когда-то за тысячи километров от Калининграда?»

Стоит отметить, что в Пионерском продолжается значительно подорожавшее строительство глубоководного круизного порта в Пионерском, сроки сдачи которого неоднократно переносились. В ноябре этого года глава региона заявил, что там «при всех вводных, наверное, в 2025 году что-нибудь да заработает».

Также ранее власти Калининградской области сообщали, что не планируют запускать пассажирский паром «Принцесса Анастасия» до Санкт-Петербурга.

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