Губернатор о порте в Пионерском: в 2025 году что-нибудь да заработает

Порт в Пионерском должен заработать в 2025 году, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече с редакторами региональных СМИ 16 ноября.

«Там тоже ведь не без проблем в части материалов, рабочей силы, если такое количество раз переносили [завершение строительства], — пояснил глава региона. — Отдельные наши любимые интернет-тролли постоянно мне этот порт вспоминают, но Антон Андреевич, точнее его команда, свою часть работы сделали: [вице-премьер областного правительства Александр] Рольбинов ответил за дорогу, [министр строительства и ЖКХ региона Сергей] Черномаз — за инженерные сети, Пионерский — за свое благоустройство. Это вся наша была работа — вода, канализация, дорога. Мы всё сделали. Дальше — заказчик. Они вроде как в следующем году заканчивают. Это значит, при всех вводных, наверное, в 2025 году что-нибудь да заработает».

Антон Алиханов напомнил, что проект порта в Пионерском не подразумевает рыбопромысловой направленности. Он включает пассажирские перевозки и ro-ro (перевозку грузов на колёсной базе). «Если Росрыболовство захочет что-то сделать с частью, которая им принадлежит, хорошо, мы не возражаем. Понятно, что в текущих условиях представлять, что там возродится база для Атлантики, достаточно сложно. Для этого нужно потратить лет десять — начать строить свои транспортные [суда], заниматься развитием судоремонтных мощностей и так далее, — сказал губернатор. — Мы в 1990-е и потом в начале 2000-х переориентировались на другой подход. Все суда вывели куда-то, поместили под режимы особых зон, какие-то вообще ушли под чужие флаги. Мы ловили там (за границей — прим. „Нового Калининграда“), выгружали там, пользовались транспортом там, судоремонты делали там и так далее. Плавбазы никому не нужны, рембазы никому не нужны, транспорта никому не нужны и все эти деньги, которые всегда оставались в стране, были частью экономики Союза, они все были отданы норвегам, датчанам и куче разных контор вплоть до Турции».

По словам Антона Алиханова, сейчас необходимо разработать программу, которая позволила бы перезапустить собственные судостроительные и судоремонтные мощности и базу дружественных стран. «Мы готовы в этом поучаствовать в плане подготовки предложений, возрождения Калининградского морского рыбного порта, потому что Калининград сейчас — естественный бенефициар этой ситуации. Мы видим это в росте товарооборота рыбного порта и, надеюсь, увидим рост заказов по судоремонту, потому что ходить до Питера туда-обратно — это плюс четыре дня», — пояснил Антон Алиханов.

В марте этого года сроки завершения строительства глубоководного порта в Пионерском в очередной раз перенесли на конец 2024 года. Изначально строительство должно было завершиться в 2019 году, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.

Осенью 2021 года для продолжения строительства порта был выбран очередной генподрядчик. Им стало госучреждение «Морская спасательная служба. Оно неоднократно получало претензии за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения. Стройку курируют федеральные власти. Значительную часть средств должен освоить субподрядчик. Часть контракта на достройку порта уже отдали питерской компании «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд руб. на строительство пассажирского терминала.