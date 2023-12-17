«Не успели по объективным причинам»: окончание реставрации кирхи Королевы Луизы сдвигают на весну

«Не успели по объективным причинам»: окончание реставрации кирхи Королевы Луизы сдвигают на весну
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Реставрация кирхи Королевы Луизы, в стенах которой находится театр кукол, будет завершена только весной 2024 года, хотя работы, согласно подписанному подрядчиком договору, должны были завершить не позднее 30 ноября 2023 года.

Как сообщил «Новому Калининграду» гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, который ведет на объекте технический и авторский надзор, сроки растянулись из-за погодных условий и проблем с поставками материалов.

«Очень усложнилась доставка материалов (мы долго ждали контейнер со сталью), и погодные условия сами видите, какие были, — рассказал Щербатых. — Главное — подрядчик успел в полном объеме закрыть шпиль кирхи. Замечу, что до начала работ был подписан тремя сторонами акт необходимости, в котором оговаривались форс-мажорные обстоятельства. Перенос сроков, таким образом, не предусматривает выплаты неустойки».

Работы по ремонту шпиля и фасадов здания ведет «Строительная компания „Стандарт“», которая в июне этого года выиграла соответствующий конкурс. Ремонт выполняется по первоначальной стоимости и обойдется в 32 699 656,65 рублей.

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