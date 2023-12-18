В России одобрили порог для перевода денег без открытия счёта

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ограничение максимального разового размера денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. рублей. Соответствующие поправки разработал Росфинмониторинг, пишет РКБ.



Мера распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности. Без идентификации можно переводить небольшие суммы — до 15 тыс. рублей.

Законопроект согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. «Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны», — отметил представитель Минфина.

Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тыс. рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП (электронное средство платежа) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. рублей. Полная идентификация проводится при личном присутствии клиента в отделении банка и с предоставлением дополнительных сведений, например, о целях совершения конкретной операции. От иностранцев дополнительно попросят предоставить данные миграционной карты и подтверждение легального пребывания в России.

На заседании правительства законопроект планируют рассмотреть 22 декабря 2023 года. В Росфинмониторинге рассчитывают, что он будет принят в весеннюю сессию Госдумы. Документ должен вступить в силу через один год после принятия, то есть не раньше весны 2025 года.