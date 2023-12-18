Калининград вошёл в топ-10 городов, в которых чаще всего бронировали отели в 2023 году

Калининград занял десятое место в рейтинге российских городов, в которых чаще всего бронировали отели в 2023 году. Предварительные итоги года подвёл сервис путешествий Tutu.



Туристы в 2023 году, согласно статистике, в среднем останавливались в Калининграде на 3 ночи. Средний чек за ночь составлял 4 201 рубль. Доля бронирований в Калининграде среди внутренних направлений составляла 1,41%.

Больше всего бронирований (19,48%) делали в Москве. Средний чек за ночь в столице был ниже калининградского — 4 169 рублей. Вторым по популярности стал лидировавший в прошлом году Санкт-Петербург (15,42%). За ночь здесь платили в среднем 4 060 рублей. Замыкает тройку лидеров Сочи, на который пришлось около 5,8% заказов внутри страны. Средний чек за ночь здесь находился на уровне 4 456 рублей.

Из заграничных направлений наиболее востребованными были Беларусь и Турция, суммарно на них приходилось около половины спроса у пользователей Tutu.