Администрация Калининграда вступилась за деревья, пораженные омелой

Власти Калининграда решили сохранять деревья, пораженные омелой (вечнозелёное кустарниковое растение-полупаразит), если растение не успевает захватить большую площадь кроны. Об этом представители горадминистрации сообщили в своем паблике «ВКонтакте», отвечая на вопрос одного из жителей.



«Омелу срезаем, когда дерево заражено на 70-80 процентов, — пояснили в мэрии. — Дело в том, что часть общественников против борьбы с полупаразитом. Такое мнение нельзя не принимать во внимание, так как омела играет важную роль в экосистеме. Его плоды — пища для некоторых видов птиц».

При этом представители мэрии советуют жителям присылать фотографии конкретных деревьев, чтобы разобраться предметно.