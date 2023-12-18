Администрация Калининграда вступилась за деревья, пораженные омелой

Администрация Калининграда вступилась за деревья, пораженные омелой
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда решили сохранять деревья, пораженные омелой (вечнозелёное кустарниковое растение-полупаразит), если растение не успевает захватить большую площадь кроны. Об этом представители горадминистрации сообщили в своем паблике «ВКонтакте», отвечая на вопрос одного из жителей.

«Омелу срезаем, когда дерево заражено на 70-80 процентов, — пояснили в мэрии. — Дело в том, что часть общественников против борьбы с полупаразитом. Такое мнение нельзя не принимать во внимание, так как омела играет важную роль в экосистеме. Его плоды — пища для некоторых видов птиц».

При этом представители мэрии советуют жителям присылать фотографии конкретных деревьев, чтобы разобраться предметно.

Стоит отметить, что наличие омелы часто становится одним из показаний к спилу деревьев. В частности, этот пункт был включен в акт о необходимости по сносу 15 деревьев на Верхнем озере.

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