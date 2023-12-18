В Зеленоградске разрешили вырубку деревьев под комплекс на месте недостроя «Газпрома»

В Зеленоградске разрешили вырубку деревьев под комплекс на месте недостроя «Газпрома»
Эскиз комплекса, представленный на заседании градсовета в 2021 году
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Власти Зеленоградска разрешили вырубить 10 деревьев на улице Пугачева под комплекс с апартаментами на месте недостроя «Газпрома». Порубочный билет опубликован на сайте местной администрации.

Застройщиком «мультифункционального комплекса» выступает компания «СЗ „Компас“». Вырубка предусмотрена на земельном участке с кадастровым номером 39:05:000000:88. Под снос попадают восемь кленов, тополь и граб. Компенсационная стоимость составила 157 220 рублей. Еще пять деревьев, имеющихся на участке, должны быть сохранены. Проектом компенсационного озеленения предполагается высадка девяти зеленых насаждений, но на другом земельном участке — по улице Тургенева (кадастровый номер — 39:05:010205:585).

Компания «Компас» получила разрешение на строительство семиэтажного гостиничного комплекса в августе 2022 года. Проект был рассмотрен на заседании регионального градсовета в августе 2021-го. Согласно концепции, на первом этаже расположатся магазины и ресторан, со второго по седьмой — 223 гостиничных номера. В одноэтажном южном крыле планировалось разместить SPA-центр с бассейном.

Как писал «Новый Калининград», объект рекламируют как «мультифункциональный комплекс с апартаментами». Компания «Компас» стала владельцем недостроя «Газпрома» в 2018 году. Изначально его планировали достроить, но впоследствии решили снести. В марте 2023 года единоличным владельцем и гендиректором ООО «СЗ „Компас“» стал Александр Качанович. Бизнесмен заявил в апреле, что на территории строят гостиничный комплекс, но часть помещений отводится под «апартаменты», которые выставляют на продажу.

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