В Зеленоградске разрешили вырубку деревьев под комплекс на месте недостроя «Газпрома»

Власти Зеленоградска разрешили вырубить 10 деревьев на улице Пугачева под комплекс с апартаментами на месте недостроя «Газпрома». Порубочный билет опубликован на сайте местной администрации.



Застройщиком «мультифункционального комплекса» выступает компания «СЗ „Компас“». Вырубка предусмотрена на земельном участке с кадастровым номером 39:05:000000:88. Под снос попадают восемь кленов, тополь и граб. Компенсационная стоимость составила 157 220 рублей. Еще пять деревьев, имеющихся на участке, должны быть сохранены. Проектом компенсационного озеленения предполагается высадка девяти зеленых насаждений, но на другом земельном участке — по улице Тургенева (кадастровый номер — 39:05:010205:585).

Компания «Компас» получила разрешение на строительство семиэтажного гостиничного комплекса в августе 2022 года. Проект был рассмотрен на заседании регионального градсовета в августе 2021-го. Согласно концепции, на первом этаже расположатся магазины и ресторан, со второго по седьмой — 223 гостиничных номера. В одноэтажном южном крыле планировалось разместить SPA-центр с бассейном.