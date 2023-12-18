Скульптуры и сухой фонтан: калининградцев приглашают обсудить облик «футуристического бульвара»

Калининградцев приглашают поучаствовать в обсуждении проекта бульвара имени Сергея Снегова. Новая улица соединит Благовещенскую и М. Гвардии вместе с участком Стрелецкой, планируется, что она будет построена к 2026 году. Обсуждение состоится в эфире Центра развития «ГорПросвет» Калининград, сообщают городские власти.

«Сергей Снегов — один из лучших калининградских писателей. У нас есть библиотека его имени, и долгое время на картах в неугодьях была прочерчена линия — бульвар Сергея Снегова. Тот район развивается, неугодья застраиваются и благоустраиваются; там будут новые школы и детские сады, новые кварталы. Настало время обсудить его зелёную жемчужину — новый футуристический бульвар. Завтра в 16:00 в эфире обсуждаем бульвар Сергея Снегова», — отмечается в сообщении.



Планируется, что площадь пешеходной части бульвара составит 14840 кв. м. Здесь хотят установить малые архитектурные формы: скамейки, урны, велопарковки, скульптурные композиции, сухой фонтан, а также оборудовать детскую и спортивную площадки и высадить деревья, цветы и кустарники.