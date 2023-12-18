Норвегия разрешила пролететь над своей территорией российскому самолету

Летевшему из Москвы на Кубу пассажирскому самолету российской авиакомпании Nordwind Airlines разрешили вернуться в Россию через воздушное пространство Норвегии. Об этом пишет «Коммерсант».

Разрешение выдано в связи с «экстренным медицинским случаем» на борту. Самолет Boeing 777 уже возвращается в Москву. Другие подробности не уточняются.

Как напоминает информагентство, Норвегия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в конце февраля 2022 года. Решение было принято после начала российской спецоперации на Украине. Россия ввела ответные меры, закрыв свое воздушное пространство для 36 стран.