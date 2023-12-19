Калининград вошёл в число российских городов, лидирующих по оценке качества воздуха местными жителями. Данные следуют из индекса качества жизни госкорпорации ВЭБ.РФ. Её опрос показал, что калининградцы удовлетворены качеством воздуха на 3,73 балла из 4 возможных.



Среднегодовая концентрация оксида углерода в Калининграде, по данным пресс-службы госкорпорации, почти на 40% ниже, чем в других городах. Концентрация взвешенных веществ здесь меньше на 12%, а диоксида серы — более чем в 5 раз. Кроме того, в Калининграде немного промышленных зон. Они занимают 3,93% площади (средний показатель для других городов — 7,28%).

Качество работы по сбору и вывозу отходов калининградцы оценивают на 3,57 балла из 4 возможных. Средний показатель среди городов, участвовавших в исследовании, составляет 3,34 балла. 40,9% респондентов из Калининграда удовлетворены усилиями по сохранению окружающей среды (средний показатель — 27,3%). В экологических проектах участвуют 7,58% опрошенных (в других городах в среднем — 6,1%).

Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям.