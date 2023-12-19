Властям Калининграда не удалось обжаловать решение суда по иску Wildberries

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу администрации Калининграда на решение первой инстанции по иску маркетплейса Wildberries. Заседание по этому делу прошло во вторник, 19 декабря. Согласно информации из судебной картотеки, решение областного арбитражного суда оставлено без изменения.



Wildberries подавал иск к властям Калининграда из-за предписания о демонтаже рекламной конструкции, которое администрация выдала в марте. Спор касается размещения объемных букв Wildberries на фасаде жилого дома по улице Жукова, 10. В иске компания указала, что конструкция является не рекламой, а информационной вывеской. Суд согласился с этой позицией.