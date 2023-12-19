Властям Калининграда не удалось обжаловать решение суда по иску Wildberries

Властям Калининграда не удалось обжаловать решение суда по иску Wildberries
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу администрации Калининграда на решение первой инстанции по иску маркетплейса Wildberries. Заседание по этому делу прошло во вторник, 19 декабря. Согласно информации из судебной картотеки, решение областного арбитражного суда оставлено без изменения.

Wildberries подавал иск к властям Калининграда из-за предписания о демонтаже рекламной конструкции, которое администрация выдала в марте. Спор касается размещения объемных букв Wildberries на фасаде жилого дома по улице Жукова, 10. В иске компания указала, что конструкция является не рекламой, а информационной вывеской. Суд согласился с этой позицией.

В октябре маркетплейс подал еще один иск к администрации Калининграда. Он касается предписания о демонтаже рекламной конструкции, выданного в июле нынешнего года. Заседание по делу назначено на 20 декабря.

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