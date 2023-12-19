Горвласти: инвестор готов сдать гостиницу-долгострой у «Эпицентра» в течение двух лет

Гостиницу Домина на улице Горького, которую инвестор планировал сдать к ЧМ-2018, собираются достроить в ближайшие два года. Об этом рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».



«Насколько мне известно, министерство градостроительной политики продлило разрешение на строительство до декабря 2026 года, — сообщила Дятлова. — Мы встречались с собственником, они также сейчас занимаются поиском финансирования на продолжение строительства и сейчас принято решение о привлечении заемных денежных средств Корпорацией „Туризм РФ“. По крайней мене, инвестор заявляет, что сейчас он нашел денежные средства и готов в 2024-2025 годах достраивать данную гостиницу».

В январе этого года инвестор уже сообщал о том, что рассчитывает достроить гостиницу в 2023 году, однако стройка не была возобновлена. Тем не менее, горвласти рассчитывают, что на этот раз инвестор не подведет.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы данный объект перешел из стадии недостроя в введенный в эксплуатацию объект», — добавила Елена Дятлова.

Разрешение на строительство административно-гостиничного комплекса в сквере у здания областной прокуратуры было выдано в 2013 году компании «Магистраль». Согласно документации, на территории запланировано разновысотное здание в 5-9 этажей с двухуровневым подземным паркингом. Общая площадь объекта должна была составить 12 863 квадратных метра. К работам по возведению гостиницы приступили в 2014 году.

Отель включали в программу по подготовке к ЧМ-2018, однако впоследствии убрали из перечня. Как пояснял тогда вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов, инвестору не удалось найти деньги на достройку гостиницы.