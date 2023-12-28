Владельцы долгостроя у «Эпицентра»: мы прилагаем все усилия, чтобы начать принимать гостей

Управляющая компания Domina Management, являющаяся собственником недостроенной гостиницы на ул. Горького, рассчитывает достроить отель и начать принимать гостей. Об этом сообщила директор по маркетингу и PR управляющей компании Оксана Серегина в ответе на запрос «Нового Калининграда».



«В настоящий момент мы проходим процесс вхождения в проект Корпорации „Туризм.РФ“, а также возобновили подготовительные работы на площадке», — сообщила Оксана Серегина. По ее словам, оператор Domina (компания является итальянской — прим. „Нового Калининграда“) остался в России и продолжает работу, как по своим собственным проектам, так и в рамках управления отелями. «Мы прилагаем все усилия и рассчитываем, что отель в Калининграде будет достроен и начнет принимать своих гостей. После окончательного решения вопроса финансирования ориентировочный срок строительства составит около 20 месяцев», — отметила она.

Напомним, ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, что региональное министерство градостроительной политики продлило разрешение на строительство гостиницы до декабря 2026 года.

В январе этого года инвестор уже сообщал о том, что рассчитывает достроить гостиницу в 2023 году, однако стройка не была возобновлена.