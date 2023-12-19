Прокуратура решила проверить компанию-концессионера школы на ул. Левитана (фото)

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура Калининградской области проверяет ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение» в связи с отставанием от графика работ по строительству школы на ул. Левитана. На объект выехали прокуроры Роман Васильев и Александр Майсеенко, сообщила пресс-служба ведомства.



Работы по строительству школы на 1,1 тыс. мест в рамках национального проекта «Образование» выполняются по концессионному соглашению администрации Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение». По результатам проверки в отношении концессионера будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно о том, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. По концессионному соглашению школу должны были построить до конца текущего года. В феврале председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. Заместитель главы также пояснил, что типовой проект дорабатывался: в нём не было предусмотрено укрытие, и вместо одного бассейна планируют построить два.

Разрешение на строительство школы было выдано 12 января 2023 года и действует до 12 июля 2024. В здании должно быть четыре этажа, его общая площадь — 19,5 тыс. кв. метров.