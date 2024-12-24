Суд назначил экспертизу по строительству школы на Левитана в Калининграде

Суд назначил проведение экспертизы по строительству школы на улице Левитана в Калининграде. Об этом 24 декабря заявила администрация города в комментариях на странице губернатора региона Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«В связи с неисполнением концессионером своих обязательств дело о строительстве школы на Левитана пришлось решать в суде. Суд назначил строительно-техническую экспертизу, в ходе которой эксперты должны определить объем выполненных работ, соответствие проекту и другое. Срок проведения экспертизы — 60 дней», — говорится в сообщении властей.

Администрация Калининграда направила документы на расторжение договора с подрядчиком школы по ул. Левитана в начале июля. Строительство школы было приостановлено месяцем ранее. Власти сообщали в социальных сетях о проведении «регламентных процедур, необходимых для раскрытия финансирования по объекту». В декабре Елена Дятлова заявила, что недостроенная школа на улице Левитана в Калининграде стала для городских властей разочарованием года.

Учебное заведение на 1,1 тыс. мест строилось по концессионному соглашению между администрацией Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение». О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов.

По концессионному соглашению школу должны были построить до конца 2023 года. В феврале председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова».