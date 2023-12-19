Горвласти не проверили гарантию на лавки-вазоны на Баранова, которые ремонтируют за 16 млн рублей

Лавки-вазоны на улице Баранова, на восстановление которых муниципалитет собирается потратить 16 млн рублей (в мэрии сообщали, что лавки развалились в результате «конструктивного просчета»), попробуют отремонтировать за счет подрядчика. Однако для этого властям необходимо выяснить, распространяется ли на это благоустройство гарантия. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова после оперативного совещания в мэрии города.



«Мы сейчас вместе с фондом, который выступал заказчиком, еще раз поднимем гарантийные обязательства, а дальше механизм следующий: приводим в нормативное состояние данные вазоны с обустройством поверхности скамеек, — пояснила Дятлова. — В случае, если есть гарантийные обязательства, то денежные средства бюджета, которые были сейчас потрачены на восстановление, будут в виде регресса выставлены подрядчику. Если гарантийных обязательств нет, то исполненный контракт будет выполнен за счет средств муниципального бюджета».

Елена Дятлова напомнила, что подрядчиком выступала компания СК «Стандарт».

Самим ремонтом улицы Баранова городские власти занялись вскоре после ее официального открытия, а повреждения там стали появляться с 2019 года: на покрытии из клинкерной тротуарной плитки образовались первые просадки, а кирпичная облицовка клумб начала обваливаться. В горадминистрации еще тогда уверяли, что пешеходная зона «страдает» от действий некоторых «хозяйствующих субъектов» и вандалов.