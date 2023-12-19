В Москве три аэропорта временно ограничили работу

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В Москве временно ограничена работа аэропортов «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе «Домодедово» информагентству пояснили, что ограничения введены для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов. «В период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения», — сказали в «Домодедово».

В «Жуково» заверили, что введенные ограничения не повлияли на расписание. Представитель «Внуково» сообщил, что аэропорт пока работает только на прием воздушных судов.

Утром во вторник, 19 декабря, Минобороны РФ заявило о перехвате трех беспилотников над Брянской областью, в 11:10 мск противовоздушная оборона сбила дрон над Калужской областью. Днем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе.

По данным онлайн-табло калининградского аэропорта «Храброво» на 12:40, из Москвы задерживается прибытие одного рейса из «Домодедово».

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