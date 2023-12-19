Путин подписал закон, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках

Все новости по теме: Образование

В России будет введен запрет на использование школьниками мобильных телефонов во время занятий. Соответствующий закон, принятый Госдумой в третьем чтении в начале декабря, подписал во вторник, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Для образовательных целей в случае необходимости будут использоваться школьные гаджеты. При этом личные мобильные телефоны можно будет применить только в случае возникновения опасности жизни или здоровью обучающихся или работников образовательной организации. Ограничений по использовании мобильников на переменах законом не предусматривается.

Кроме того, подписанным президентом документом вводится обязательный урок труда (технологии) в начальных и средних классах.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter