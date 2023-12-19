Путин подписал закон, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках

В России будет введен запрет на использование школьниками мобильных телефонов во время занятий. Соответствующий закон, принятый Госдумой в третьем чтении в начале декабря, подписал во вторник, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Для образовательных целей в случае необходимости будут использоваться школьные гаджеты. При этом личные мобильные телефоны можно будет применить только в случае возникновения опасности жизни или здоровью обучающихся или работников образовательной организации. Ограничений по использовании мобильников на переменах законом не предусматривается.

Кроме того, подписанным президентом документом вводится обязательный урок труда (технологии) в начальных и средних классах.