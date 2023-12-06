Госдума приняла закон о запрете использования телефонов на уроках

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете использования школьниками на уроках мобильных телефонов и планшетов с sim-картами, в том числе в образовательных целях. Как сообщает ТАСС, документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

В законе «Об образовании в РФ» устанавливается, что школьники не должны «пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий». Исключение составляют случаи возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся или работников образовательной организации.

Кроме того, в правила школьного распорядка внесут требования к дисциплине учеников, указывает «Коммерсант». В законодательстве пропишут право педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия и от оскорбления личности. Правительство, органы власти в регионах и органы местного самоуправления смогут устанавливать дополнительные меры господдержки и другие соцгарантии для педагогов.

Поправки также предусматривают введение обязательного урока труда (технологии) для начальных и средних классов. Эта норма вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Законопроект внесли в Госдуму 27 октября. Он прошел первое чтение 16 ноября. Изначально разрешалось использовать смартфоны в образовательных или учебных целях, но в поправке ко второму чтению эту формулировку убрали. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций.

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