Ремонт Музыкального театра в Калининграде планируют начать в 2025 году

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Капитальный ремонт здания Музыкального театра в Калининграде власти планируют начать в 2025 году. Об этом представители регионального министерства по культуре и туризму сообщили в комментариях к одному из постов главы администрации Калининграда Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте».

«В декабре 2024 года планируем разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. Ориентировочный срок начала выполнения работ по капитальному ремонту здания — 2025 год», — говорится в сообщении.

Музыкальный театр заказывал разработку проектно-сметной документации в 2021 году. На эти цели было выделено более восьми миллионов рублей. В декабре 2021 года срок выполнения работ был продлён «в связи с возникновением независящих от подрядчика обстоятельств». В июне 2022 года договор был расторгнут.

Проектировщик должен был предусмотреть увеличение вместимости зрительного зала с 444 до 564 мест за счёт изменения размера балкона. Также был запланирован ремонт входных крылец и фасадов здания с сохранением предметов его охраны, реконструкция системы пожарного водопровода «с заменой всех элементов», увеличение количества санузлов, площади гардероба, вестибюля и фойе.

Музыкальный театр расположен в здании бывшего «Дома культуры рыбаков», объекта культурного наследия местного значения. ДКР был построен в 1957 году по типовому проекту. Аналогичные здания есть в Нижнем Новгороде и Орше.

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