В фонде капремонта показали, как хотят озеленить дом на Театральной (фото)

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Иллюстрации: пресс-служба Фонда капитального ремонта Калининградской области

Региональный фонд капитального ремонта планирует озеленить дом на ул. Театральной, 36-42 методом, который использовали советские архитекторы. Речь о балконах с направляющими для растений, сообщила пресс-служба организации.

Фонд уже разработал соответствующий рабочий проект. В его реализации важно участие и жителей дома, отметили в ФКР, ведь ухаживать за растениями предстоит именно им.

О планах по озеленению дома на ул. Театральной ранее рассказывал руководитель ФКР Олег Туркин. Тогда речь шла об элементах зелёной крыши. Реновацию дома на Театральной, 36-42 должны закончить до 2024 года.

Заниматься вертикальным озеленением домов в фонде планируют и в дальнейшем. «Это очень важно для здорового города и формирования градоэкологического каркаса», — считает руководитель ФКР.

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