Прокуратуру заинтересовала вырубка в зеленой зоне у «Вагонки» (фото)

Калининградская природоохранная прокуратура провела проверку после того, как у попавшего под расселение и снос дома № 2-8 на улице Станочной было вырублено несколько деревьев. После обращения одного из местных жителей прокуратура установила, что на площадке попали под вырубку такие породы, как алыча, яблоня и ясень (ответ прокурора имеется в распоряжении редакции), при этом горадминистрацией не выдавались соответствующие разрешительные документы на снос зеленых насаждений. Кроме того, в ведомстве установили, что компенсационная стоимость вырубленного составляет 124 635 рублей (материалы проверки направлены в ОМВД России по Центральному району для проведения доследственной проверки).



Незадолго до вырубки на Станочной жители затеяли переписку с городскими властями (письмо за подписью председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова также имеется в распоряжении редакции), в ней горожан уверяли, что в техзадании к муниципальному контракту на обустройство сквера с детской площадкой на месте дома № 2-8 «вырубка зеленых насаждений не предусмотрена», и «работы планируется выполнять с сохранением существующих зеленых насаждений». Более тото, подрядчик (ООО «Новострой»), по словам Борисова, был заранее предупрежден, что зеленые насаждения повреждать не стоит.