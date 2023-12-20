Прокуратуру заинтересовала вырубка в зеленой зоне у «Вагонки» (фото)

Прокуратуру заинтересовала вырубка в зеленой зоне у «Вагонки» (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Калининградская природоохранная прокуратура провела проверку после того, как у попавшего под расселение и снос дома № 2-8 на улице Станочной было вырублено несколько деревьев. После обращения одного из местных жителей прокуратура установила, что на площадке попали под вырубку такие породы, как алыча, яблоня и ясень (ответ прокурора имеется в распоряжении редакции), при этом горадминистрацией не выдавались соответствующие разрешительные документы на снос зеленых насаждений. Кроме того, в ведомстве установили, что компенсационная стоимость вырубленного составляет 124 635 рублей (материалы проверки направлены в ОМВД России по Центральному району для проведения доследственной проверки).

Незадолго до вырубки на Станочной жители затеяли переписку с городскими властями (письмо за подписью председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова также имеется в распоряжении редакции), в ней горожан уверяли, что в техзадании к муниципальному контракту на обустройство сквера с детской площадкой на месте дома № 2-8 «вырубка зеленых насаждений не предусмотрена», и «работы планируется выполнять с сохранением существующих зеленых насаждений». Более тото, подрядчик (ООО «Новострой»), по словам Борисова, был заранее предупрежден, что зеленые насаждения повреждать не стоит.

Фото предоставлено очевидцем

О том, что участок под расселённым домом на Станочной переводится в зону озеленённых территорий общего пользования, горвласти сообщали еще в мае этого года. На тот момент участок с кадастровым номером 39:15:111509:6 площадью 3,1 тыс. кв. метров относился к зоне среднеэтажной жилой застройки. Этот участок расположен рядом с бывшим сквером на пересечении проспекта Победы и Станочной, на месте которого построили восьмиэтажный дом. Конфликт вокруг строительства продолжался несколько лет, в итоге застройщик (ООО «Алькона») победил. Землю застройщику власти города отдали без торгов под комплексное развитие территории при условии предоставления квартир жителям соседних аварийных домов, в том числе дома на ул. Станочной, 2-8. В 2019 году администрация Калининграда выпустила постановление о расселении дома и изъятии участка. Жильцов переселили за счёт бюджетных средств. В том же году «Алькону» признали банкротом.

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