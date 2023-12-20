Киберспортсменов сняли с турнира на Мальте из-за россиян в составе команды

Киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира по игре Rainbow Six Siege, проходившего на Мальте. Основанием для дисквалификации стало наличие россиян в команде, пишет «Коммерсант».



Киберспортсмены получили приглашение на отборочные соревнования от разработчика компьютерных игр Ubisoft, но организатором турнира выступил мальтийский оператор GMR. В составе Virtus.pro играют пять россиян.

«Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чём мы незамедлительно сообщили в Ubisoft»,— прокомментировали киберспортсмены.