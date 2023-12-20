В ноябре инфляция в Калининградской области составила 8,87%

В ноябре уровень инфляции в регионе составил 8,87%, месяцем ранее этот показатель был равен 7,88%. Информация об этом появилась на сайте Центробанка.



Темпы роста цен в Калининградской области выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,91%) и по России в целом (7,48%).

К причинам роста цен причисляют сокращение предложения на ряд товаров, повышения стоимости производства и растущий потребительский спрос.

Из группы продовольственных товаров заметней всего поднялись цены на яйца и куриное мясо. Эксперты Центробанка объясняют это сокращением поголовья птицы из-за инфекции и возросшими затратами птицефабрик на оплату труда в условиях нехватки рабочей силы. Кроме того, в Калининградской области отмечен рост цен на яблоки, что объясняют удорожанием средств защиты растений, ростом затрат на оплату труда сотрудников и сокращением поставок иностранных фруктов в регион.

В ноябре зафиксирован рост инфляции в 8,46% на непродовольственные товары, месяцем ранее этот показатель составлял 8,19%. В большей мере подорожание коснулось мебели и легковых автомобилей отечественных марок.

Из всего комплекса сферы услуг сильнее всего поднялись цены на работы парикмахеров и специалистов ногтевого сервиса. Также из-за дефицита квалифицированных рабочих кадров поднялась стоимость оказания услуг в шиномонтажных и автомастерских.

Ранее эксперты сообщали об опережающем общероссийские темпы росте цен в регионе. В частности, об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в октябре, что рестрикциям со стороны ЕС подвергается порядка 80% товаров, поставляемых в Калининградскую область. Экономист, профессор МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич отметила низкие темпы, с которыми область восстанавливается от введенных санкций.