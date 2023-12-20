Алиханов: аквапарк в регионе должен быть такой, чтобы туда не было стыдно ходить

Главным вопросом при обсуждении планов по строительству аквапарка в Калининградской области является качество, объект должен располагаться либо в Калининграде, либо в Зеленоградске. Такое мнение высказал губернатор Антон Алиханов, выступая в среду, 20 декабря, на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», организованном в рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ и Агентством стратегических инициатив.

«Самый главный вопрос — качество этого аквапарка. Ну, давайте сразу скажу: нужна „десятка“, чтобы это было настолько качественно, насколько это качество нужно хотя бы жителям региона, — сказал Алиханов. — Аквапарк — либо в городе на окружной, либо в Зеленоградске, что недалеко. Но он должен быть такой, чтобы до него можно было приехать и, из Москвы прилетев, не было стыдно туда ходить».

Есть ли на сегодняшний день инвесторы, заинтересованные в реализации такого проекта в регионе, губернатор не уточнил. В конце 2021 года он сообщал, что аквапарк планируют построить «в течение четырех-пяти лет». «У нас есть несколько инвесторов, которые реально готовы строить аквапарк», — заверял Алиханов. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что для строительства аквапарка рассматривается территория в районе торгового центра «Балтия Молл».