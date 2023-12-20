Алиханов: аквапарк в регионе должен быть такой, чтобы туда не было стыдно ходить

Все новости по теме: Туризм

Главным вопросом при обсуждении планов по строительству аквапарка в Калининградской области является качество, объект должен располагаться либо в Калининграде, либо в Зеленоградске. Такое мнение высказал губернатор Антон Алиханов, выступая в среду, 20 декабря, на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», организованном в рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ и Агентством стратегических инициатив.

«Самый главный вопрос — качество этого аквапарка. Ну, давайте сразу скажу: нужна „десятка“, чтобы это было настолько качественно, насколько это качество нужно хотя бы жителям региона, — сказал Алиханов. — Аквапарк — либо в городе на окружной, либо в Зеленоградске, что недалеко. Но он должен быть такой, чтобы до него можно было приехать и, из Москвы прилетев, не было стыдно туда ходить».

Есть ли на сегодняшний день инвесторы, заинтересованные в реализации такого проекта в регионе, губернатор не уточнил. В конце 2021 года он сообщал, что аквапарк планируют построить «в течение четырех-пяти лет». «У нас есть несколько инвесторов, которые реально готовы строить аквапарк», — заверял Алиханов. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что для строительства аквапарка рассматривается территория в районе торгового центра «Балтия Молл».

В 2022 компания «СЗ „Солнечный берег“» арендовала земельный участок под Зеленоградском для строительства водно-развлекательного комплекса с гостиницей. Предполагалось, что на территории будет создано два бассейна, 12 горок, спа-комплекс на 10 саун, спа-зона, терраса с открытым бассейном и солярий. За несколько лет до этого над проектом по созданию аквапарка под Зеленоградском работал другой инвестор — из Красноярска, однако планы не были реализованы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter