Прокуратура добилась компенсации для калининградки за травмы при падении в трамвае

В Калининграде прокуратура через суд взыскала компенсацию морального вреда в пользу пенсионерки, получившей травму в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в мае 2023 г. во время движения трамвая по ул. Черняховского при экстренном торможении упала пожилая женщина-инвалид. В результате у пострадавшей пассажирки диагностировали переломы и другие травмы, повлекшие средней тяжести вред здоровью.

Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с МКП «Калининград-ГорТранс» в пользу заявительницы компенсации морального вреда. Судом требования удовлетворены, в пользу пенсионерки взысканы денежные средства в размере 90 тыс. рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.