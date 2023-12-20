Прокуратура добилась компенсации для калининградки за травмы при падении в трамвае

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В Калининграде прокуратура через суд взыскала компенсацию морального вреда в пользу пенсионерки, получившей травму в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в мае 2023 г. во время движения трамвая по ул. Черняховского при экстренном торможении упала пожилая женщина-инвалид. В результате у пострадавшей пассажирки диагностировали переломы и другие травмы, повлекшие средней тяжести вред здоровью.

Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с МКП «Калининград-ГорТранс» в пользу заявительницы компенсации морального вреда. Судом требования удовлетворены, в пользу пенсионерки взысканы денежные средства в размере 90 тыс. рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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